Амур
3-й период
2
-
2
12:30
31.01.19
Куньлунь Ред Стар
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Амур - Куньлунь Ред Стар
КХЛ - 31 января 2019

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Амур – Куньлунь Ред Стар на Eurosport.ru! 31 января 2019 года в 12:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амур и Куньлунь Ред Стар и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Амур и Куньлунь Ред Стар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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