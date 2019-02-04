Динамо Минск
    -
    19:30
    04.02.19
    Минск-Арена
    ЦСКА
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      Динамо Минск - ЦСКА
      КХЛ - 4 февраля 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Минск – ЦСКА на Eurosport.ru! 4 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Минск и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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