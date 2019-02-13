Ак Барс
Завершено
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19:30
13.02.19
Tatneft Arena
ЦСКА
КХЛ • Регулярный
Календарь
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Онлайн
Ак Барс - ЦСКА
КХЛ - 13 февраля 2019

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – ЦСКА на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ак Барс и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ак Барс и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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