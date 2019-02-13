Спартак
    Завершено
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    19:30
    13.02.19
    CSKA Arena
    СКА
    КХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    Онлайн
    Спартак - СКА
    КХЛ - 13 февраля 2019

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Спартак – СКА на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и СКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Спартак и СКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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