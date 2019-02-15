Локомотив
    -
    19:00
    15.02.19
    Arena 2000
    Витязь
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      Локомотив - Витязь
      КХЛ - 15 февраля 2019

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Локомотив – Витязь на Eurosport.ru! 15 февраля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Витязь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Витязь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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