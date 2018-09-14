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«Все вопросы касались только денег». Директор фан-клуба «Авангарда» – об избиении журналиста

«Все вопросы касались только денег». Директор фан-клуба «Авангарда» – об избиении журналиста
Eurosport

14/09/2018 в 19:48Обновлено 14/09/2018 в 23:37

А еще пригласил на «Зимнюю классику».

«Авангард» выступил с заявлением по поводу нападения фанатов омского клуба на журналиста Sports.ru Александра Головина.

«Омск – город, где любят хоккей и всегда прекрасно относятся к любителям хоккея из других городов. Все знают, в какой непростой ситуации оказался наш клуб. Надо отдать должное нашим болельщикам – первая домашняя серия показала, что команду в Балашихе ждет мощная поддержка.

К сожалению, один из первых топовых матчей «Авангарда» на новой арене – против «Ак Барса» – был омрачен неприятным инцидентом. Сейчас не хочется искать виновных, этим уже занимается полиция. Скажем одно – мы против насилия. Поэтому всегда будем помогать пострадавшим.

Клуб готов оплатить лечение Александра Головина, а для того, чтобы он смог сам увидеть, как любят хоккей и гостей города в Омске, приглашаем журналиста на «Зимнюю классику». Все расходы по перелету и проживанию берем на себя. Ну и, конечно, ждем снова в Балашихе», – говорится на сайте «Авангарда».

Инцидент прокомментировали и в фан-клубе омской команды. «В третьем периоде матча с «Ак Барсом» ко мне подошел молодой человек и представился журналистом. Попросил интервью. Без аккредитации и диктофона. Я готов был его ему дать, но после окончания игры. За три минуты до конца 3-го периода, я повел барабанщика в заливку для послематчевого шоу. Господин Головин отправился в сектор брать интервью у ребят.

Все вопросы касались только денег. О хоккее речи даже не шло. Вопросы носили провокационный характер. Его попросили покинуть сектор. Но на абсолютно мирные просьбы он внимания не обращал. Терпение закончилось на вопросе о том, сколько вам Сушинский М. Ю. платит за каждую игру. Никто его не бил. Его просто силой вытолкали из сектора, о чем свидетельствует видеозапись инцидента», – заявил директор фан-клуба «Авангарда» Константин Ященко.

  • После нападения фанатов «Авангарда» у Головина не двигалась рука и был рассечен нос.
  • «Авангард» впервые стартовал в КХЛ с пяти побед подряд.

Журналиста Sports.ru Александра Головина избили фанаты омского «Авангарда»

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