«Патроны 30-го калибра сделали свою работу». Экс-игрок НХЛ убивает животных и постит в инстаграм

34-летний Тим Брент больше всего известен как хоккеист. У него больше 200 игр в НХЛ, лучше всего его знают болельщики «Торонто» и «Каролины». Он даже получил чемпионский перстень за победу «Анахайма» в Кубке Стэнли-2007, но фамилию на трофее не выгравировали из-за недостаточного количества игр.

Когда карьера за океаном затухла, центрфорвард переехал в Россию и подписал контракт с нижегородским «Торпедо». В середине сезона его обменяли в магнитогорский «Металлург», с которым Брент выиграл Кубок Гагарина-2014. Вместе с партнерами по «Магнитке» Крисом Ли и Фрэнсисом Паре он стал первым канадцем, взявшим главный трофей КХЛ. Через год Тим вернулся в Северную Америку и закончил с хоккеем в 32 года.

На радары Брент вернулся только сейчас. В 2015-м он женился на Еве Шоки – профессиональной охотнице и дочери легендарного ведущего Outdoor Channel Джима Шоки. Ева стала первой за 30 лет девушкой, попавшей на обложку Field & Stream – журнала об охоте и рыбалке, основанном еще в 1895 году.

Близость к этой семье объясняет увлечение хоккеиста охотой. Брент поехал в канадский Юкон и 10 сентября запостил в твиттер фотографию с гигантской лапой медведя. «А вы знали, что в среднем один гризли каждый сезон съедает 40 лосей и детенышей северного оленя? Многие догадались!» – спросил у подписчиков Тим.

Через десять часов в соцсетях хоккеиста появилось еще одно изображение, но теперь с убитым медведем. «Он заметил нас примерно в 70 метрах. Когда медведь приблизился на расстояние в 25 шагов, то замер на долю секунды. Мое сердце выпрыгивало из груди, но патроны от «Нослера» 30-го калибра сделали свою работу и остановили его навсегда», – написал Тим в инстаграме.

12 сентября Брент выложил еще одну шокирующую фотографию – даже инстаграм маркирует ее как потенциально неприемлемый контент. «Есть только один зверь, которого можно так поднять. БОЛЬШОЙ. ПОЖИЛОЙ. ЮКОНСКИЙ ЛОСЬ!» – подписал картинку Тим. На ней мужчина держит здоровенный кусок мяса. Кажется, животное он убил и освежевал прямо в долине.

А затем Брент показал останки погибшего лося. На фотографии он позирует с добычей вместе с тестем, тем самым Джимом Шоки.

Твиттер хоккеиста атаковали шокированные зрители. На одного из них Тим даже пожаловался в техподдержку сервиса. «Возьмем мексиканский картель, чтобы подстрелить тебя, и посмотрим, что ты на это скажешь», – написал ему Кристиан Фуина.

Кроме обычных пользователей на охоту Брента отреагировали и известные люди. «Отличная работа, ты, отвратительный трус», – затвитил британский актер и стендап-комик Рики Гровер.

«Судьба, судьба. Какое прекрасное одухотворенное животное – да, я говорю о медведе. А с другой стороны чудовище! Тим, придет и ваш день, поверьте», – написала ведущая семейных программ BBC Джо Фрост.

«Сволочь. Тупой, врожденный, бесчувственный кусок дерьмовой сволочи», – эмоционально отреагировала актриса Аманда Эббингтон. Вы могли ее видеть в роли Мэри в сериале BBC «Шерлок».

«Кровавая, жирная, никем не любимая, психованная сволочь», – поддержал ее комик и телеведущий Кевин Бишоп.

«Вы были вооружены. Вряд ли это был честный бой, медведь только защищался. Вам нечем гордиться. Жалкое поведение узколобого, ограниченного, порочного оправдания человека», – отшлепала хоккеиста экономист Фрэнсис Коппола (не путать с режиссером).

Брент никак не ответил рассерженным знаменитостям. Агентство по защите дикой природы Юкона установило лимит на отстрел гризли – один убитый медведь по одной трехлетней лицензии. Эти звери живут 20-25 лет, мужские особи достигают веса в 270 килограммов. В Юконе живут от 6000 до 7000 гризли.

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