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Техническое состояние «Арены-Омск» признано аварийным

Техническое состояние «Арены-Омск» признано аварийным
Eurosport

1 час назад

«Авангард» в Балашихе надолго.

«Авангард» опубликовал выводы экспертизы технического состояния «Арены-Омск».

«По итогам проведенных работ по визуальному и инструментальному обследованию строительных конструкций, инженерно-геологических изысканий и поверочных расчетов конструкций здания специалистами ООО «ИЦ Стройэксперт» сделаны следующие выводы:

  • Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск» в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в целом оценивается как аварийное;
  • Основываясь на данных, полученных в ходе испытаний, можно сделать вывод, что прочностные характеристики основных железобетонных конструкций здания не ниже принятых в проекте значений;
  • Поверочный расчет показал, что часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом;
  • Прослеживается динамика развития существующих повреждений (увеличение параметров повреждения – ширины раскрытия, длины трещин и т.п.) и появление новых за короткий срок (в процессе обследования) с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т.п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания.

В настоящий момент ведутся профилактические работы, мониторинг технического состояния и проработка плана восстановления «Арены-Омск».

На основании результатов и выводов по проведенной работе в части обследования здания МСК «Арена-Омск» намечены первоочередные мероприятия по устранению сложившейся ситуации, а именно:

  • Разработан противоаварийного усиления, целью которого является предотвращение обрушения строительных конструкций здания;
  • Ведется ежедневный мониторинг за состоянием комплекса;
  • Подготовлена программа приведения объекта в работоспособное состояние, включающая в себя выявление причин возникновения и развития дефектов, разработку проектной и рабочей документации, проектов производства работ;
  • Разрабатывается программа по геотехническому, геологическому и гидрологическому мониторингам за основанием с целью оценки влияний окружающих внешних факторов в течение календарного года и смены сезонов;
  • Прорабатывается дорожная карта проекта и осуществляется анализ рынка потенциальных исполнителей по намеченным задачам.

В результате анализа стало очевидно, что принятых ранее мер недостаточно для обеспечения безопасной эксплуатации комплекса», – говорится в документе на сайте клуба.

  • Сезон-2018/19 омский клуб проводит в Балашихе.
  • «Арену-Омск» построили в 2007 году.

(Фото: официальный сайт «Авангарда»)

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