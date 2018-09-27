«Ак Барс» забросил 3 шайбы за 41 секунду и оформил самый шустрый камбэк в истории клуба

Матч регулярки КХЛ «Ак Барс» – «Куньлунь Ред Стар» завершился с итоговым счетом 3:4.

Несмотря на поражение, за красивую мини-драму в игре отвечал клуб из Казани.

Мужчины, проигрывая 2:0, оформили зрелищный и самый быстрый камбэк в истории клуба – уложили три шайбы в 41 секунду.

Самый быстрый отыгрыш в КХЛ принадлежит СКА – 28 секунд в сезоне-2009/2010.

В восточной конференции КХЛ «Ак Барс» держится на пятой строчке.

«Куньлунь Ред Стар» – на девятой.

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