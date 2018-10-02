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Тренер «Авангарда»: «В Америке о КХЛ говорят либо ничего, либо плохо»

Тренер «Авангарда»: «В Америке о КХЛ говорят либо ничего, либо плохо»
Eurosport

25 мин. назад

Свободные медиа по-американски.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о том, как освещается КХЛ в североамериканских медиа.

«В последние годы у меня были переговоры с пятью командами из КХЛ. Я ничего не знал о России и сомневался в том, что должен быть здесь. В первую очередь меня поразило «КХЛ ТВ». Я смотрел передачи, матчи – они проводят отличную работу по популяризации хоккея.

Наконец-то я увидел реальную картину, потому что в Америке о КХЛ либо ничего не говорят, либо говорят плохо. Если и дают какие-то новости, то только о проблемах с врачами, о невыплатах зарплат хоккеистам и тому подобном. Лига подается только в негативном ключе, любые связанные с ней темы изначально вызывают непонимание, даже неприятие.

И никак не дают понять, что же там реально происходит. Смотришь на это, разговариваешь с игроками, но слышишь разное. Поэтому я не спешил с решениями», – цитирует Хартли «Спорт-Экспресс».

  • «Авангард» занимает второе место на Востоке и второе место в лиге по набранным очкам.
  • В сезоне-2018/19 омская команда проводит матчи в подмосковной Балашихе из-за аварийного состояния «Арены-Омск».
  • В 2001 году Хартли привел к победе в Кубке Стэнли «Колорадо». В 2015-м он получил приз журналистов НХЛ как тренер года.

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