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«Автомобилист» проиграл «Барысу» и прервал крутую победную серию

«Автомобилист» проиграл «Барысу» и прервал крутую победную серию
Eurosport

21 мин. назад

Рекорд по-прежнему у СКА.

Уральский клуб обнулил рекордную победную серию после матча с «Барысом» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Таким образом, абсолютным рекордсменом остался питерский СКА – 20 побед подряд в сезоне-2017/18. Серия питерского клуба прервалась в октябре 2017-го.

SMM-служба клуба позитивно отреагировала на последний инфоповод:

  • Несмотря на поражение, «Автомобилист» удержал первую строчку таблицы КХЛ в Восточной конференции.
  • Ближайший преследователь, ХК «Авангард», отстает от лидера на 7 очков.
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