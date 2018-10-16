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«Автомобилист» проиграл «Барысу» и прервал крутую победную серию
Рекорд по-прежнему у СКА.
Уральский клуб обнулил рекордную победную серию после матча с «Барысом» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Таким образом, абсолютным рекордсменом остался питерский СКА – 20 побед подряд в сезоне-2017/18. Серия питерского клуба прервалась в октябре 2017-го.
SMM-служба клуба позитивно отреагировала на последний инфоповод:
- Несмотря на поражение, «Автомобилист» удержал первую строчку таблицы КХЛ в Восточной конференции.
- Ближайший преследователь, ХК «Авангард», отстает от лидера на 7 очков.
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