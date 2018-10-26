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«Мои дети заслуживают жить в свободной стране». Кулемин добился гражданства Канады через суд
Как его теперь примут в Магнитогорске?
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин выиграл судебное дело по присуждению ему и его жене канадского гражданства.
«Россия дала мне многое, но теперь я считаю своим домом Канаду. Мои дети заслуживают жить в свободной и демократичной стране», – приводит National Post заявление Кулемина в письменном показании под присягой.
Кулемин и его жена Наталья подали заявку на канадское гражданство в 2014 году.
- По итогам первого слушания осенью 2017-го им было отказано в гражданстве – суд низшей инстанции посчитал, что в период выступления за «Торонто Мэйпл Лифс» (2008-2014 гг.) Кулемины провели слишком много времени за пределами Канады.
- Тогда Кулемины обратились в федеральный суд, который принял их сторону.
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