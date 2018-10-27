Николай Кулемин: «Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин дал больше контекста истории с получением канадского гражданства.

Николай прокомментировал фразу «Мои дети заслуживают права жить в свободной стране»: «Это больше похоже на отсебятину. Я говорил, что дети родились в Канаде, они ходили в школу, первый язык был английским. Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США. У них двойное гражданство».

Оказалось, что только Николай и его жена собираются получить канадское гражданство: «Мы почему и подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты. Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем. Поэтому и подавали на вид на жительство.

Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова. Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», – рассказал хоккеист «Чемпионату».

Кулемин присоединился к магнитогорскому клубу КХЛ в сезоне-2018/19.

До этого Николай выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2014 по 2018-й год.

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