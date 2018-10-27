Getty Images

Николай Кулемин: «Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова»

Кулемин: «Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова»
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Форвард «Магнитки» опроверг причастность к скандальной цитате.

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин дал больше контекста истории с получением канадского гражданства.

Николай прокомментировал фразу «Мои дети заслуживают права жить в свободной стране»: «Это больше похоже на отсебятину. Я говорил, что дети родились в Канаде, они ходили в школу, первый язык был английским. Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США. У них двойное гражданство».

Оказалось, что только Николай и его жена собираются получить канадское гражданство: «Мы почему и подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты. Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем. Поэтому и подавали на вид на жительство.

Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова. Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», – рассказал хоккеист «Чемпионату».

  • Кулемин присоединился к магнитогорскому клубу КХЛ в сезоне-2018/19.
  • До этого Николай выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2014 по 2018-й год.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Открытая тренировка Фьюри перед боем с Уайлдером

00:42
Популярные видео
Снайпер Хара ввалил «Филадельфии» сначала от синей линии, а потом – из-за своих ворот
2 149 просмотровВчера в 11:09
Сутер провел 1000-й матч в НХЛ и отпраздновал ассистом на гол «Лос-Анджелесу»
 369 просмотровВчера в 10:34
А еще вам может понравиться