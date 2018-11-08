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Матч КХЛ между СКА и ЦСКА пройдет на домашней арене футбольного «Зенита»
Лига подтвердила, эксперимент состоится.
22 декабря хоккей можно будет увидеть с футбольных трибун.
КХЛ подтвердила, что зимний матч питерского СКА и московского ЦСКА пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Армейское дерби будет приурочено к 72-й годовщине первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.
- 16 декабря стадион примет матч российского этапа Евротура Россия – Финляндия.
- Вместимость домашней арены «Зенита» – 64 тыс зрителей.
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