Матч КХЛ между СКА и ЦСКА пройдет на домашней арене футбольного «Зенита»

22 декабря хоккей можно будет увидеть с футбольных трибун.

КХЛ подтвердила, что зимний матч питерского СКА и московского ЦСКА пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Армейское дерби будет приурочено к 72-й годовщине первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

16 декабря стадион примет матч российского этапа Евротура Россия – Финляндия.

Вместимость домашней арены «Зенита» – 64 тыс зрителей.

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