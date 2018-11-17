«Там девушки или как Курникова, или как жертва Чернобыля с тремя глазами». Экс-игроки НХЛ – о России

Бывший форвард омского «Авангарда» Тедди Пёрселл стал гостем подкаста экс-хоккеистов клубов НХЛ Пола Биссонетта и Райана Уитни и рассказал о девушках в России.

«Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядит так плохо, – сказал Пёрселл. – Одна девушка написала мне в инстаграм и предложила встретиться. Я посмотрел на нее – уф, секси. Мы переписывались, так себе английский, но терпимо. Она пришла ко мне домой и не выпускала из рук телефон, так как без Google-переводчика не понимала ни **** [чего]. Я спросил, сколько ей лет, и она не поняла даже этого: «Google, переведи, что он сказал?» – вспомнил Перселл.

«В России девушки или страшилища на 1 балл из 10, или модели на все 12 баллов. Нет чего-то среднего – или полное убожество, или нечто сводящее с ума. Или Курникова, или жертва Чернобыля с тремя глазами», – добавил Уитни. Хоккеистов цитирует телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Pardon My Take.

Пёрселл играл в «Авангарде» в сезоне-2017/18 и в 21 матче забросил 3 шайбы и отдал 9 передач.

Уитни выступал в КХЛ за «Сочи» и набрал 19 очков (6+13) в 42 играх.

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