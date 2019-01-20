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Игрок рижского «Динамо» Мэтью Майоне исполнил песню под гитару и разорвал толпу на Матче звезд КХЛ
Это было классно.
28-летний защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне исполнил композицию «Ho Hey» группы «Lumineers» во время паузы между конкурсами на Матче звезд КХЛ в воскресенье.
В тот день на арене «Татнефть» проходило мастер-шоу, в котором победил дивизион Чернышева.
- В сезоне КХЛ-2018/19 за 46 матчей Мэтью оформил 10+27.
- «Динамо» Рига находится на пятой строчке Западной конференции КХЛ в дивизионе Боброва.
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