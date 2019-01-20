Other Agency

Игрок рижского «Динамо» Мэтью Майоне исполнил песню под гитару и разорвал толпу на Матче звезд КХЛ

Игрок рижского «Динамо» исполнил песню под гитару и разорвал толпу на Матче звезд КХЛ
Eurosport

11 ч. назад

Это было классно.

28-летний защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне исполнил композицию «Ho Hey» группы «Lumineers» во время паузы между конкурсами на Матче звезд КХЛ в воскресенье.

В тот день на арене «Татнефть» проходило мастер-шоу, в котором победил дивизион Чернышева.

  • В сезоне КХЛ-2018/19 за 46 матчей Мэтью оформил 10+27.
  • «Динамо» Рига находится на пятой строчке Западной конференции КХЛ в дивизионе Боброва.

«Петербург – флагман российского хоккея». СКА подомнет КХЛ даже без Ковальчука и Войнова

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

01:00
Популярные видео
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 724 просмотров12 ч
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 949 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться