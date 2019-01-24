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Вратарь и защитник «Трактора» устроили цирк и соорудили нелепый автогол в большинстве

Вратарь и защитник «Трактора» устроили цирк и соорудили нелепый автогол в большинстве
Eurosport

6 ч. назад

Самая легкая шайба в карьере игрока «Магнитки».

Победный гол «Металлурга» из Магнитогорска в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» наверняка войдет в хит-парады недели или месяца, но точно не из-за красоты.

Хозяева играли в меньшинстве и выбросили шайбу в чужую зону. Голкипер челябинцев Александр Судницин попытался начать атаку, но попал в защитника своей же команды Евгения Рясенского, от которого шайба залетела в ворота. Гол записали на счет Алексея Береглазова, который вывел шайбу в зону «Трактора».

  • Магнитогорский клуб добился сухой победы со счетом 2:0.
  • «Металлург» идет на четвертом месте в Восточной конференции, «Трактор» занимает восьмую строчку.
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