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«Трактор» опять забил себе. Теперь шайбу записали на вратаря «Витязя»

«Трактор» опять забил себе. Теперь шайбу записали на вратаря «Витязя»
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Эпидемия автоголов в Челябинске.

«Трактор» уже во второй раз за шесть дней расстрелял собственные ворота. На этот раз эпичный автогол случился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Во время отложенного штрафа вратарь Василий Демченко сменился на шестого полевого игрока. Марсель Шолохов отдавал передачу на синюю линию, но защитник не успел к шайбе и та через всю площадку улетела в ворота.

  • «Трактор» в итоге проиграл со счетом 2:3.
  • Челябинцы идут на восьмом месте на Востоке, опережая «Сибирь» на пять баллов.

Вратарь и защитник «Трактора» устроили цирк и соорудили нелепый автогол в большинстве

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