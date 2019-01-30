«Трактор» опять забил себе. Теперь шайбу записали на вратаря «Витязя»
Эпидемия автоголов в Челябинске.
«Трактор» уже во второй раз за шесть дней расстрелял собственные ворота. На этот раз эпичный автогол случился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
Во время отложенного штрафа вратарь Василий Демченко сменился на шестого полевого игрока. Марсель Шолохов отдавал передачу на синюю линию, но защитник не успел к шайбе и та через всю площадку улетела в ворота.
- «Трактор» в итоге проиграл со счетом 2:3.
- Челябинцы идут на восьмом месте на Востоке, опережая «Сибирь» на пять баллов.
Вратарь и защитник «Трактора» устроили цирк и соорудили нелепый автогол в большинстве
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