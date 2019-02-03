Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание в игре «Авангард» – СКА

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приглашен на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА.

Согласно информации «Р-Спорт», португалец не только станет почетным гостем игры в Балашихе но и проведет стартовое вбрасывание.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский в разговоре с источником не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведет вбрасывание.

Моуринью покинул «МЮ» после декабрьского поражения от «Ливерпуля» (1:3).

55-летний португальский тренер – обладатель 25 крупных трофеев внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

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