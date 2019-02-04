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Жозе Моуринью приехал на матч «Авангард» – СКА в Балашихе

Моуринью приехал на матч «Авангард» – СКА в Балашихе
Eurosport

1 час назад

Игра будет особенной.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию в рамках заключенного перед ЧМ контракта с RT.

Португальский специалист посетил подмосковную «Арену Балашиха» на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Моуринью за несколько часов перед матчем сел за стол, где обычно проводят пресс-конференции, и подписал стопку открыток с автографами.

  • «Авангард» играет в Балашихе, так как «Арена Омск» признана аварийной.
  • Жозе остался без работы в декабре: его уволило руководство «МЮ» после поражения от «Ливерпуля».
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