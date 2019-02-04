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Жозе Моуринью поскользнулся и упал на лед во время стартового вбрасывания в игре «Авангард» – СКА

Моуринью поскользнулся и упал на лед во время стартового вбрасывания в игре «Авангард» – СКА
Eurosport

1 час назад

В последнее время у португальца все складывается неудачно.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выполнил стартовое вбрасывание в игре регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Бросив шайбу на лед, Моуринью направился в сторону от игроков, но чуть-чуть не рассчитал движения и поскользнулся на красном ковре.

А еще Жозе сфотографировался с игроками и посетил экскурсию по арене.

  • Жозе был уволен из «МЮ» после декабрьского поражения от «Ливерпуля» (1:3).
  • В настоящий момент 55-летний португалец находится без работы.

Все комплексы Моуринью из-за «Барселоны». Чтобы спастись, Жозе нужно вернуться в Каталонию

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