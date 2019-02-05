Станислав Черчесов – о падении Моуринью: «Я звонил Безуглову – с Жозе все нормально»

Накануне экс-тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл на матч КХЛ «Авангард» – СКА на символическое вбрасывание – после чего португальский коуч поскользнулся и растянулся на дорожке.

«С Жозе все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал Эдуарду Безуглову (Прим. Eurosport – главный врач сборной России по футболу), он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально», – цитирует главного тренера национальной команды Станислава Черчесова ТАСС.

Домашняя игра «Авангарда» проходила в Балашихе, так как «Арена Омск» признана аварийной.

СКА и «Авангард» идут на первом и втором месте в своих дивизионах.

Приезд Жозе на матч КХЛ – пункт заключенного перед ЧМ-2018 контракта с RT.

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