КХЛ удалила ролик с падением Моуринью с сайта, а на YouTube сделала склейку без фейла

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел стартовое вбрасывание на матче КХЛ между «Авангардом» и СКА по условиям контракта, заключенного с RT перед ЧМ-2018. После символического действия португалец поскользнулся и смешно растянулся на льду – КХЛ сперва массово распространила ролик с падением Жозе, а затем удалила.

Видео появилось в твиттере КХЛ, и его даже ретвитнула НХЛ – вероятно, это было первое в истории взаимодействие лиг, которые стараются не пересекаться в информационном поле из-за соображений конкуренции.

На официальном канале КХЛ на YouTube вместо полноценной версии появилась та, где в моменте падения португальского коуча использовалась склейка: вместо фатального эпизода на экране появились лица болельщиков, а возгласы комментаторов, которые планировали обсудить случившееся с Жозе в реальности, вырезали.

«Коллеги, хочу прояснить – мы не испугались, нам не звонили сверху, это позиция, я считаю неэтичным постить это видео и поэтому у нас его не будет», – пояснила корреспонденту Sports.ru ситуацию глава пресс-центра КХЛ Евгения Бочарникова.

А вот и эпизод целиком.

Игра завершилась победой «Авангарда» – 2:0.

Матч прошел в Балашихе, так как домашняя арена «Авангарда» в Омске находится в аварийном состоянии.

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