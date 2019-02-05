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Форвард СКА: «Колхоз, даже не могут ковер водой прилить. А если бы Моуринью череп пробил?»

Форвард СКА: «Колхоз, даже не могут ковер водой прилить. А если бы Моуринью череп пробил?»
Eurosport

31 мин. назад

Николай Прохоркин возмутился организацией матча в Балашихе.

Форвард СКА прокомментировал падение Жозе Моуринью перед матчем КХЛ «Авангард» – СКА (2:0).

«Колхоз, даже не могут ковер водой прилить. Заслуженный человек так позорится, падает. А если бы он себе череп пробил?

Это организационная ошибка? Ну а кто? Они выбросили ковер и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации», – цитирует Прохоркина «Спорт-экспресс».

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел стартовое вбрасывание, но поскользнулся и растянулся на льду.

  • Домашняя игра «Авангарда» проходила в Балашихе, так как «Арена Омск» признана аварийной.
  • СКА и «Авангард» идут на первом и втором месте в своих дивизионах.
  • Приезд Жозе на матч КХЛ – пункт заключенного перед ЧМ-2018 контракта с RT.

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