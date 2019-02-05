Жозе Моуринью забавно упал на матче КХЛ в Балашихе, но что он вообще там забыл? Мы разобрались

4 февраля соцсети взорвало падение на лед Жозе Моуринью перед матчем КХЛ между «Авангардом» и СКА. Понять, зачем лига удалила из всех аккаунтов видео и малейшее упоминание забавного инцидента, невозможно. А вот о том, как Жозе вообще оказался на хоккее в Балашихе, известно чуть больше.

Что он вообще делает в России?

Все просто: отрабатывает контракт с Russia Today. Российский телеканал сделал в марте 2018 года щедрый оффер португальцу перед домашним чемпионатом мира по футболу. Моуринью за несколько дней работы получил миллион фунтов, но, по условиям договора, должен был приехать в Россию трижды. Третий вояж в Москву и пришелся на начало уже 2019 года.

А причем тут хоккей?

Инициатива приглашения Жозе на матч исходила от омского клуба, который базируется в Балашихе из-за аварийного состояния «Арены-Омск». «Никаких денег «Авангард» Моуринью не платил. Клуб пригласил тренера по своим связям, и специалист с удовольствием принял наше приглашение», – лаконично отчеканила пресс-служба «Авангарда». Других подробностей в клубе пока не раскрывают.

Какие впечатления у португальца?

По крайней мере, на словах Жозе все понравилось. «Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – сказал Моуринью.

На вопрос о состоянии после падения он ответил лаконично: «Да, все хорошо. Спасибо». То, что Особенный не получил травм, подтвердил и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который сидел вместе с Жозе: «С ним все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал главному врачу сборной России Безуглову, он провел с ним консультацию, поэтому, думаю, все будет нормально».

Когда в следующий раз ждать Моуринью на хоккей?

Возможно, совсем скоро. Правда, не на матч КХЛ, а на игру сборной России с финнами 7 февраля в рамках Евротура. «Обязательно пригласим его, если он останется в России надолго. Любой матч, который он посетит, вызовет интерес. Моуринью для КХЛ и в целом для нашего хоккея – почетный гость, и я рад его присутствию. Чем больше таких тренеров к нам будет приезжать и смотреть хоккей, тем больше это поможет его популяризации по всему миру. Будет интересно обменяться с ним опытом, и это будет огромный плюс для хоккея», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Так что, может быть, мы еще увидим новые хоккейные мемы в исполнении Моуринью.

Авторский канал Александра Петрова, в котором много интересностей и о других ледовых видах спорта. О Жозе там тоже есть

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