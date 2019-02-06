МакSим спела «Знаешь ли ты?» на матче «Спартака» под аккомпанемент 10 тысяч фанатов
Вот это популярность.
Московский «Спартак» организовал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» с учетом пожеланий фанатов и назвал ее матчем болельщиков.
Поклонники клуба могли выбрать атрибутику, активности во время игры, а также предматчевое шоу. Фанаты красно-белых выбрали в качестве гостя певицу МакSим, которая исполнила пенсю «Знаешь ли ты?» вместе с 10-тысячным хором болельщиков.
- Песню МакSим ранее исполняли фанаты и футбольного «Спартака».
- «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.
МакSим: «Теперь вместо «О, МакSим» мне кричат: «Спартак» – чемпион!»
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