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МакSим спела «Знаешь ли ты?» на матче «Спартака» под аккомпанемент 10 тысяч фанатов

МакSим спела «Знаешь ли ты?» на матче «Спартака» под аккомпанемент 10 тысяч фанатов
Eurosport

1 час назад

Вот это популярность.

Московский «Спартак» организовал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» с учетом пожеланий фанатов и назвал ее матчем болельщиков.

Поклонники клуба могли выбрать атрибутику, активности во время игры, а также предматчевое шоу. Фанаты красно-белых выбрали в качестве гостя певицу МакSим, которая исполнила пенсю «Знаешь ли ты?» вместе с 10-тысячным хором болельщиков.

МакSим: «Теперь вместо «О, МакSим» мне кричат: «Спартак» – чемпион!»

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