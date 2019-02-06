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«Давай, Секас! Мазафаза». Свитов с микрофоном поприветствовал партнеров огненными прозвищами

«Давай, Секас! Мазафаза». Свитов с микрофоном поприветствовал партнеров огненными прозвищами
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Фантазии ему не занимать.

Форвард «Ак Барса» Александр Свитов провел одну из игр регулярного чемпионата КХЛ с микрофоном.

Капитан приветствовал партнеров на скамейке оригинальными прозвищами: Попинатор (Андрей Попов), Карин (Владислав Кара), Стэнли (Станислав Галиев), Тэч (Владимир Ткачев), Чак-Чак (Михаил Глухов), Секас (Иржи Секач), Михей (Артем Михеев), Батерфляй (Рафаэль Бартыршин), Мазафаза (Джастин Азеведо).

«Ак Барс» продолжил историю со смешными прозвищами, оформив ими состав на матч с «Торпедо».

  • Свитов играет в «Ак Барсе» с 2013 года.
  • За 23 игры регулярки-2018/19 он не забросил ни одной шайбы, но сделал 5 ассистов.
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