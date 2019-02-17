Глава профсоюза КХЛ Коваленко: «Считаю, что ударил судью правильно – за такие слова надо наказывать»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал обстоятельства драки с арбитром Владиславом Киселевым во время матча ветеранов в марте 2018 года.

«Естественно, я неоднократно приносил ему извинения по телефону и предлагал медицинскую помощь, но, как я понял, никаких серьезных последствий для здоровья не было. Он вылечился в Уфе и сказал, что этого достаточно.

Я был не прав только в том, что не сдержал свои эмоции, которые копились весь матч. Игроку моей команды Александру Лысенко, который уже нянчит внуков, выбили зуб, и этот арбитр стоял рядом, но не свистнул. Игрок повис на мне и ездил по всей площадке, а когда я упал, он удалил обоих, а меня – за симуляцию, сказав: «Ты кабан здоровый, вози всю игру».

Когда я был ассистентом и капитаном, просил судей аргументировать решение. В тот раз его ответы копились всю игру. Чашу весов перевесило, когда во втором перерыве он сидел с игроками соперника и улыбался. Последней каплей был его жесткий ответ, на который я по-мужски должен был ответить.

Считаю, что сделал это правильно, потому что в жизни за такие слова надо наказывать», – цитирует Коваленко «Спорт-Экспресс».

Судья был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Коваленко – олимпийский чемпион Альбервиля-1992, серебряный призер Нагано-1998.

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