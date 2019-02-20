В ОАЭ хотят создать клуб КХЛ и позвать туда Александра Овечкина и Евгения Малкина

Президент Эмиратской хоккейной лиги (EHL) Владимир Бурдун заявил, что в 2021 году клуб из ОАЭ может пополнить состав КХЛ.

«Скажу честно: с КХЛ мы пока не встречались. Объясню почему. Чтобы разговаривать с КХЛ, мы прежде всего должны навести порядок внутри EHL. На всех уровнях. Скажу так: мы очень легко можем стать дубайским «Лас-Вегас Найтс». Договоримся с КХЛ – точно соберем команду из бывших звезд НХЛ, которая очень быстро даст результат.

Будут ли играть в ОАЭ игроки уровня Ковальчука, Дацюка и Мозякина? Думаю, эти люди запросто смогут играть в нашей команде. Еще мы следим за Александром Овечкиным и Евгением Малкиным, которые в будущем вернутся из НХЛ. Мы готовы с ними поговорить, обсудить детали контрактов. Я уверен: огромное количество россиян, поигравших в НХЛ, с большим удовольствием переедут в Дубай, где совершенно другой уровень жизни.

Как будет называться команда? Рассматриваем несколько вариантов. Есть принадлежащий нам клуб «Могучие верблюды». По большому счету, в 1994 году с него начался хоккей в Эмиратах. Возможно, он и войдет в состав КХЛ. Надеюсь, уже в 2021 году. Либо мы пойдем по другому пути – уже есть несколько вариантов названия», – рассказал Бурдун в интервью «Р-Спорту».

В настоящий момент в КХЛ выступают клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

Овечкину сейчас 33 года, Малкину – 32.

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