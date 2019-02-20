ЦСКА расправился с «Локомотивом» и выиграл регулярку КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1) в рамках регулярного сезона КХЛ и выиграл Кубок континента.

«Локо» забросил шайбу армейцам уже на 1-й минуте – автором стал Брэндон Козун. Ворота Александра Салака оставались пустыми вплоть до окончания основного времени матча: за 11 секунд до сирены отличился Антон Слепышев, и игра перешла в овертайм. ЦСКА выцарапал победу только в серии буллитов, решающей стала шайба Михаила Григоренко.

Кирилл Капризов стал лучшим снайпером сезона с показателем 29+19 в 56 матче.

ЦСКА набрал 104 очка и лидирует на Западе, «Локомотив» занял третье место с 86-ю баллами.

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