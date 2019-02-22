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СКА сыграет в плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком», «Магнитка» – с «Салаватом»

СКА сыграет в плей-офф со «Спартаком», «Магнитка» – с «Салаватом»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

В КХЛ начинается самое вкусное.

22 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Первый раунд Запада:

ЦСКА (1-е место в Конференции) – «Витязь» (8);

СКА (Санкт-Петербург, 2) – «Спартак» (Москва, 7);

«Локомотив» (Ярославль, 3) – «Сочи» (6);

«Йокерит» (Хельсинки, 4) – «Динамо» (Москва, 5).

Первый раунд Востока:

«Автомобилист» (1) – «Трактор» (8);

«Барыс» (Астана, 2) – «Торпедо» (Нижний Новгород, 7);

«Металлург» (Магнитогорск, 3) – «Салават Юлаев» (Уфа, 6);

«Авангард» (Омск, 4) – «Ак Барс» (Казань, 5).

  • Плей-офф стартует 25 февраля.
  • В 2018-м Кубок Гагарина выиграл «Ак Барс», одолевший в финале ЦСКА (4-1 в серии).
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