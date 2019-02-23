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«Нужно, чтобы клуб вышел в плей-офф». На финальный матч «Авангарда» в регулярке пришла Бузова

«Нужно, чтобы клуб вышел в плей-офф». На финальный матч «Авангарда» в регулярке пришла Бузова
Eurosport

7 мин. назад

Певица уже и сама называет себя талисманом команды.

На заключительную игру регулярки КХЛ для «Авангарда» пришла поп-певица и телеведущая Ольга Бузова, закрепив за собой статус маскота команды. Омский клуб обыграл «Сибирь» (7:3).

«Мы наконец-то добрались, приехали на хоккей, куда нас пригласили наши друзья из команды «Авангард». Поэтому мы сегодня болеем за ребят С кем они играют? Да неважно, главное, что мы болеем за «Авангард» – нам нужно, чтобы клуб выиграл и вышел в плей-офф. Правильно я говорю? Хоккей вообще очень активный вид спорта, мы только пришли, и «Авангард» сразу же забивает шайбу. Талисман приехал на стадион – сразу игра пошла», – сказала Ольга.

  • «Авангард» финишировал 4-м в Восточной конференции.
  • Серия плей-офф против «Ак Барса» начнется в Балашихе.
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