Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков зацепил шайбу на крюк и закинул в девятку из-за ворот

В первом матче серии плей-офф за Кубок Гагарина «Авангард» разгромно обыграл «Ак Барс» в Балашихе – 6:0.

За такой атакой бы завистливо понаблюдали Александр Овечкин из «Кэпиталс» или Евгений Малкин из «Питтсбурга». Нападающий омского клуба Сергей Шумаков заехал за ворота Подъяпольского, подцепил шайбу краем клюшки и пронес ее по воздуху, пока не опустил в сетку.

Контракт Шумакова рассчитан до 2021 года.

В 21 матче регулярного чемпионата КХЛ-2018/19 Сергей оформил 5+12.

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