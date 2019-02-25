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Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков зацепил шайбу на крюк и закинул в девятку из-за ворот

Форвард «Авангарда» зацепил шайбу на крюк и закинул в девятку из-за ворот
Eurosport

1 час назад

Матчи Кубка Гагарина – это эффектно.

В первом матче серии плей-офф за Кубок Гагарина «Авангард» разгромно обыграл «Ак Барс» в Балашихе – 6:0.

За такой атакой бы завистливо понаблюдали Александр Овечкин из «Кэпиталс» или Евгений Малкин из «Питтсбурга». Нападающий омского клуба Сергей Шумаков заехал за ворота Подъяпольского, подцепил шайбу краем клюшки и пронес ее по воздуху, пока не опустил в сетку.

  • Контракт Шумакова рассчитан до 2021 года.
  • В 21 матче регулярного чемпионата КХЛ-2018/19 Сергей оформил 5+12.
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