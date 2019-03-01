Александр Лукашенко о минском «Динамо»: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал руководство минского «Динамо».

«Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, еще кого-то. Этого не должно быть.

Поэтому отправил в «Динамо» Баскова. Сказал: «Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз». Вчера грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело», – цитирует Лукашенко Tribuna.com.

В регулярном чемпионате-2018/19 минчане заняли 11 место на Западе и не попали в плей-офф.

«Динамо» играет в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году и четыре раза выходили в стадию игр на вылет.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке