Александр Лукашенко о минском «Динамо»: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон»
Мотиватор уровня Батька.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал руководство минского «Динамо».
«Пусть Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, еще кого-то. Этого не должно быть.
Поэтому отправил в «Динамо» Баскова. Сказал: «Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз». Вчера грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они и есть перестали. Это не шуточное дело», – цитирует Лукашенко Tribuna.com.
- В регулярном чемпионате-2018/19 минчане заняли 11 место на Западе и не попали в плей-офф.
- «Динамо» играет в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году и четыре раза выходили в стадию игр на вылет.
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