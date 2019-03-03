«Ак Барс» снова влетел в Казани « Авангарду» и в первом раунде покинул Кубок Гагарина

Казанский «Ак Барс» покинул розыгрыш Кубка Гагарина в первом же раунде. Команда Зинэтулы Билялетдинова проиграла четыре матча подряд омскому «Авангарду».

«Ак Барс» начал серию на выезде и в обоих матчах пропустил по шесть шайб. Первый матч казанцы проиграли всухую, во втором забросили три шайбы. На домашней арене положение не улучшилось: 1:4 и 2:3.

В последнем матче за «Ак Барс» забросили Антон Ландер и Михаил Глухов, но Сергей Шумаков из «Авангарда» ответил сокрушительным хет-триком.

«Ак Барс» занял шестое место в Восточной конференции, набрав 82 очка.

«Авангард» впервые в истории переиграл «Ак Барс» в серии плей-офф.

«Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

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