СКА едва унес ноги от «Спартака» и сравнял счет в серии в Кубке Гагарина

В Москве завершился четвертый матч серии между СКА и «Спартаком» в Кубке Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 3:2 в овертайме.

Первый период получился безголевым. Армейцы открыли счет на 26-й минуте – Наиль Якупов забросил шайбу, ему ассистировали Ярко Коскиранта и Максим Карпов. В конце периода Василий Токранов удвоил преимущество с передач Сергея Плотникова и Никиты Гусева.

Счет 2:0 не стал для СКА комфортным, как и в первом проигранном матче серии. Евгений Кулик сократил отставание за пять минут до финальной сирены после точных пасов Мартиньша Карсумса и Ильи Зубова, а Энвер Лисин сравнял через 20 секунд.

Игра перешла в овертайм, который продлился 4 минуты и 17 секунд. Автором решающей шайбы стал Давил Рундблад. Судья долго смотрел видеоповтор, но в итоге засчитал гол.

Счет в серии – 2:2. СКА проиграл два первых матча.

Следующая игра состоится в среду, 6 марта.

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