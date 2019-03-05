СКА забросил спорную шайбу в овертайме, а судья, видимо, послал голкипера «Спартака» на 3 буквы
В плей-офф Кубка Гагарина весело.
Санкт-Петербургский СКА со скандалом сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина со «Спартаком» – 2-2.
Петербургский клуб вел 2:0 за 5 минут до конца третьего периода, но растратил преимущество. Игра перешла в овертайм, где питерцы забросили победную шайбу и победили.
Сразу после гола вратарь красно-белых Юлиус Гудачек полетел к судьям, показывая, что перед этим было нарушение – Ярно Коскиранта рубанул по клюшке Ярослава Дыбенко и выбил ее из рук. Повторы подтверждают – нарушение правил было.
Один из двух главных арбитров Николай Акузовский эмоциально ответил Гудачеку. По губам можно легко прочитать направление, куда рефери послал словака.
- Тренеры «Спартака» взяли челлендж, но имели право просмотреть только офсайд. Его не было, СКА победил – 3:2.
- Пятая игра пройдет 6 марта в Питере.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте