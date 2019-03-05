СКА забросил спорную шайбу в овертайме, а судья, видимо, послал голкипера «Спартака» на 3 буквы

Санкт-Петербургский СКА со скандалом сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина со «Спартаком» – 2-2.

Петербургский клуб вел 2:0 за 5 минут до конца третьего периода, но растратил преимущество. Игра перешла в овертайм, где питерцы забросили победную шайбу и победили.

Сразу после гола вратарь красно-белых Юлиус Гудачек полетел к судьям, показывая, что перед этим было нарушение – Ярно Коскиранта рубанул по клюшке Ярослава Дыбенко и выбил ее из рук. Повторы подтверждают – нарушение правил было.

Один из двух главных арбитров Николай Акузовский эмоциально ответил Гудачеку. По губам можно легко прочитать направление, куда рефери послал словака.

Тренеры «Спартака» взяли челлендж, но имели право просмотреть только офсайд. Его не было, СКА победил – 3:2.

Пятая игра пройдет 6 марта в Питере.

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