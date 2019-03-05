Тренер «Спартака»: «Когда увижу на столе 300 тысяч рублей, тогда побеседуем о судействе со СКА»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов отказался комментировать судейство четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА.

«Благодарен ребятам за отдачу, характер. Команда не сложила руки, интрига продолжается. Возможно, на выезде наша команда играет лучше и результативнее. Посмотрим, кто кого и где зацепит.

Высказался бы я по судейству, если бы имел на руках свободные 300 тысяч рублей? Когда увижу на столе эти деньги, тогда побеседуем», – цитирует Уланова «Р-Спорт».

300 тысяч – штраф за критику арбитров в КХЛ.

Победную шайбу СКА забросил в овертайме после нарушения правил.

СКА забросил спорную шайбу в овертайме, а судья, видимо, послал голкипера «Спартака» на 3 буквы

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме