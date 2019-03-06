Алексей Терещенко: «С семьей прожили 3 месяца в Майами. Дети приходят на пляж, а там обнаженные геи»

Капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о своем опыте посещения Америки.

– Шарль Лингле, который отыграл в «Динамо» шесть лет, говорил, что Россия шокирует намного больше, чем Белоруссия.

– Мне просто интересно, чем его так шокировала Россия? Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Белоруссии. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?

В Америке я тоже бывал. В 2014 году мы с семьей три месяца прожили в Майами. Так там шаг влево от центра города – уже гетто. Цены на здоровую пищу – огромные. Один поход в магазин обходится в 300 долларов – просто катастрофа. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое?

В общем, хорошо там, где нас нет. Надо спокойно относиться к высказываниям иностранцев, которые приезжают в наши страны зарабатывать деньги. Именно зарабатывать, а не играть, – приводит слова Терещенко TYT.by.

Терещенко стал игроком минского «Динамо» в прошлом году.

Ранее Алексей выступал за московское «Динамо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

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