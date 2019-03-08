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Пресс-атташе «Салавата» пообещал побриться налысо, если клуб пройдет «Металлург». Он сдержал слово
В пример истории с усами Газзаева.
Пресс-атташе уфимского клуба «Салават Юлаев» Руслан Ахмедьянов пообещал побриться наголо, если клуб пройдет магнитогорский «Металлург» в Кубке Гагарина.
«Салават» выиграл серию со счетом 4:2, и Ахмедьянов сдержал слово. Финский хоккеист команды Теему Хартикайнен побрил его в прямом эфире клубного инстаграма.
«Не то чтобы я не верил в команду, но когда меня спросили, на что я готов, если мы пройдем «Магнитку» – я сказал, что сбрею волосы», – заявил Ахмедьянов.
- Хартикайнен оформил дубль в решающем матче серии.
- В следующей стадии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с «Авангардом».
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