На шестом матче серии «Спартак» – СКА не продавали хот-доги. Все из-за сосисок, которые летят на лед

На шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Спартаком» и СКА была запрещена продажа хот-догов.

Во время третьего матча серии и первого в Москве болельщики кидали на лед сосиски из-за недовольства судейством. После этого на шестой матч еду с сосисками запретили, сообщает «Чемпионат».

Болельщики разных клубов кидают на матчах СКА сосиски из-за созвучия продукта с эвфемизмом орального контакта и названия питерской команды.

СКА выиграл шестой матч со счетом 2:1 и прошел во второй раунд.

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