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«Барыс» стал последним участником второго раунда плей-офф

«Барыс» стал последним участником второго раунда плей-офф
Eurosport

51 мин. назадОбновлено

Все пары известны.

В заключительном матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина астанинский «Барыс» дожал дома нижегородское «Торпедо» – 3:2.

Победу хозяев принесли шайбы Диц Даррен (1-я, 52-я минуты) и Фрэттин Мэттью (33). В составе «Торпедо» отличились Антон Волченков (17) и Дмитрий Семин (37). «Барыс» завершил серию победой – 4-3.

В итоге стали известны все пары полуфиналов Конференций.

Западная конференция:

ЦСКА (1-й номер посева) – «Динамо» (Москва, 5)

СКА (2) – «Локомотив» (3)

Восточная конференция:

«Автомобилист (1) – «Салават Юлаев» (6)

«Барыс» (2) – «Авангард» (4)

  • Матчи следующего раунда стартуют 13 апреля.
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