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Экс-игрок «Ак Барса» оштрафован на 15 тысяч рублей за избиение девушки на пешеходном переходе

Экс-игрок «Ак Барса» оштрафован на 15 тысяч рублей за избиение девушки на пешеходном переходе
Eurosport

5 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Хоккеист вину отрицает.

Экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Обухов был признан виновным в избиении девушки, которая преградила дорогу его автомобилю. Такое решение вынес Вахитовский районный суд Казани.

Инцидент произошел 12 апреля 2019 года в Казани рядом с домом на улице Дзержинского. Обухов своей вины не признает.

  • В качестве наказания хоккеист выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей в счет государства.
  • Обухов выступал за «Ак Барс» в 2005-2011 и 2012-2018 гг.

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