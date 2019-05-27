Экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Обухов был признан виновным в избиении девушки, которая преградила дорогу его автомобилю. Такое решение вынес Вахитовский районный суд Казани.

Инцидент произошел 12 апреля 2019 года в Казани рядом с домом на улице Дзержинского. Обухов своей вины не признает.

В качестве наказания хоккеист выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей в счет государства.

Обухов выступал за «Ак Барс» в 2005-2011 и 2012-2018 гг.

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