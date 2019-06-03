В сезоне КХЛ-2019/20 СКА из Санкт-Петербурга будет играть на площадке канадского формата.

«СКА удалось решить вопросы с Ледовым, который принадлежит Санкт-Петербургу. Остается только оформить документы и приступить к установке. Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров», – цитирует источника «Р-Спорт».

В 2020 году на североамериканских площадках будут проходить матчи чемпионата мира.

В прошлом сезоне на канадских площадках играли «Адмирал» и «Амур», на финских (28 на 60 метров) – «Ак Барс», «Нефтехимик», «Витязь» и московское «Динамо».

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