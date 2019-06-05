Олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк перешел из СКА в екатеринбургский «Автомобилист».

На официальном сайте команды утверждается, что контракт с 40-летним хоккеистом рассчитан на один год. «Клуб с гордостью сообщает, что за «Автомобилист» будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник!», – говорится в заявлении.

На клубном уровне Дацюк выиграл Кубок Стэнли (2002, 2008), чемпионат России (2005) и Кубок Гагарина (2017).

В составе сборной России Павел выиграл золото и бронзу Олимпийских игр (2018, 2002), а также четыре медали чемпионата мира, включая золотую (2012).

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