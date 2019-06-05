Московские хоккейные клубы «Спартак» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча основных команд в межсезонье.

Официальный аккаунт красно-белых поинтересовался планами «Динамо» на август и предложил сыграть 18 июня на своей площадке. Бело-голубые согласились, и команды условились провести встречу в 13:00.

Болельщики в реплаях просят позвать на игру зрителей.

В сезоне-2018/19 «Спартак» вылетел от СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Хоккеисты «Динамо» прошли «Йокерит» и проиграли во втором раунде будущему чемпиону ЦСКА.

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