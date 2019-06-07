Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» стала спонсором «Йокерита» – клуба КХЛ из Хельсинки (Финляндия).

Информация появилась в распоряжении финского медиа Ilta-Sanomat. Соглашение о сотрудничестве с «Йокеритом» в 2018 году заключило дочернее предприятие «Норникеля» из Финяндиии – «Норникель Харьявалта Ою». Клуб уже получал от компании крупные суммы денег. По данным источника, «Йокериту» выгодна работа с фирмой, не входящей в санкционные списки.

«Мы заинтересованы в развитии клуба и будем оказывать ему помощь в преодолении финансовых трудностей и улучшении рейтинга в мировом хоккее», – заявила директор по персоналу «Норникель Харьявалта Ою» Элина Сало. В «Йокерите» пока не комментировали информацию.

Ранее совладельцами клуба были Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

В сезоне-2018/19 «Йокерит» вышел в плей-офф КХЛ и вылетел в первом раунде от московского «Динамо».

«Забились». «Спартак» и «Динамо» договорились в твиттере о товарищеском матче

Качай приложение Eurosport для iOS или Android