В поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили тело жены бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова Ирины. Женщине перерезали горло в собственном доме.

Главным подозреваемым по делу проходит ее сын, голкипер СКА-1946 Максим Соколов-младший. Его маленький брат прибежал к соседям за помощью и кричал, что Максим сошел с ума и убивает мать.

Соколов-младший лежал рядом с трупом женщины – пытался покончить с собой и разрезал себе шею. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали 18-летнего молодого человека. Сейчас он в реанимации с ранами на груди, лице и шее.

Представители Следственного комитета подтвердили смерть Ирины Соколовой. На месте преступления они обнаружили нож и отправили оружие на экспертизу. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Максим Соколов-старший – воспитанник петербургского СКА и чемпион России в составе омского «Авангарда». В составе сборной России он ездил третьим вратарем на Олимпиаду-2006. Также 47-летний мужчина работал тренером в молодежной команде питерских армейцев.

Максим Соколов-младший провел в этом розыгрыше МХЛ два неполных матча за СКА-1946 и отразил все шесть бросков за 22 минуты игрового времени.

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