Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу отрабатывают новую версию убийства жены бывшего вратаря СКА Максима Соколова Ирины.

Представители правоохранительных органов считают, что к преступлению может быть причастен младший сын Соколова, 15-летний Арсений. Следователи полагают, что подросток напал на маму с ножом, перерезал ей горло, а затем ранил старшего брата, 18-летнего Максима. Об этом сообщают источники телеграм-канала Mash на Мойке.

Арсений Соколов занимался хоккеем, но затем перешел в секцию фехтования школы олимпийского резерва «Комета». Оба сына Максима Соколова не ходили в среднюю школу и находились на домашнем обучении.

Тело Ирины Соколовой обнаружили с перерезанным горлом 13 июня в собственном доме в поселке Новой Романовке. Рядом с ней лежал ее сын Максим, предположительно, пытавшийся покончить с собой. Труп женщины нашли соседи, которых позвал Арсений. Мальчик кричал «Брат сошел с ума и убивает маму». Взрослые вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали Максима Соколова-младшего.

Максим Соколов-старший – воспитанник петербургского СКА и легенда клуба, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он ездил на Олимпиаду-2006 в Турине и был третьим вратарем.

Сейчас 47-летний Соколов работает тренером в СКА-1946 – молодежной команде армейцев. Там же на позиции голкипера играл его сын Максим.

Жену легенды СКА зарезали в собственном доме. Главный подозреваемый – ее сын

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