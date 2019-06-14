В Санкт-Петербурге задержали младшего сына бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколов 15-летнего Арсения.

На допросе подросток сообщил, что вчера, 13 июня, к нему в комнату на втором этаже частного дома вошел его брат, 18-летний Максим. Он начал душить младшенького и попытался ударить его ножом. Арсений выбил лезвие ногой, выбежал во двор и вернулся с соседом, пенсионером Романом Гатченко.

На первом этаже они нашли мать Максима Ирину с перерезанным горлом. Арсений потерял контроль и ударил брата принесенным от соседа ножом в грудь и шею.

На допросе 15-летний парень назвал эти действия самообороной. Он ударил Максима-младшего, чтобы защитить себя и отомстить за убитую маму. Арсений добавил, что за неделю до преступления старший брат говорил о ритуальном убийстве всей семьи и суициде. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.

Представители Следственного комитета РФ по Ленинградской области подтвердили медиа задержание 15-летнего сына легенды СКА и возбуждение уголовного дела по статье «Убийство». Арсений проходит подозреваемым.

В распоряжении телеграм-канала Mash на Мойке оказалось видео с места происшествия. На официальном сайте СУ СК РФ по Ленинградской области ролик удален из галереи.

·13 мая в доме в поселке Новой Романовке под Санкт-Петербургом обнаружили тело жены экс-вратаря СКА Максима Соколова Ирины. Рядом с ним лежал ее сын, 18-летний Максим с порезами шеи, груди и лица. Их обнаружил младший сын Соколовых Арсений.

Соколов-старший – воспитанник и легенда питерского СКА, чемпион России-2004 с омским «Авангардом». В составе сборной России он в качестве третьего вратаря участвовал в Олимпийских играх-2006 в Турине.

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